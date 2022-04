Pierres en Lumières à Maisons Parking temporaire en face de l’église, 21 mai 2022, .

Pierres en Lumières à Maisons

Parking temporaire en face de l’église, le samedi 21 mai à 02:00

Patrimoine, spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château. L’ensemble du château et de son parc seront mis en lumière à la tombée de la nuit pour une soirée féérique. – Découverte du château de Maison et de son parc mis en lumière – Spectacle de cirque acrobatique Légende celtique aérienne – Spectacle de feu Dharma par le Cercle de feu – Tout au long de la soirée : mini-saynètes historique et fantasy par la troupe Les joyeux colibris.

Gratuit pour tous

Parking temporaire en face de l’église 14391,MAISONS



