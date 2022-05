Pierres en lumières à Maisons Maisons Maisons Catégories d’évènement: Calvados

Maisons

Pierres en lumières à Maisons Maisons, 21 mai 2022, Maisons. Pierres en lumières à Maisons Maisons

2022-05-21 – 2022-05-21

Maisons Calvados Dans le cadre du festival Pierres en Lumières, Isigny-Omaha Intercom vous invite à une soirée exceptionnelle au château de Maisons. spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château tout au long de la soirée. Le festival Pierre en Lumières invite tous les publics, le temps d’une soirée, à partager un moment de convivialité et de magie autour de l’un des atouts majeurs de notre région : le patrimoine. Autres informations : Patrimoine, spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château tout au long de la soirée. L’ensemble du château et de son parc seront mis en lumière à la tombée de la nuit pour une soirée féérique. Dans le cadre du festival Pierres en Lumières, Isigny-Omaha Intercom vous invite à une soirée exceptionnelle au château de Maisons. spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château tout au long de la… valentin.quiedeville@isigny-omaha-intercom.fr +33 2 31 21 42 27 Dans le cadre du festival Pierres en Lumières, Isigny-Omaha Intercom vous invite à une soirée exceptionnelle au château de Maisons. spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château tout au long de la soirée. Le festival Pierre en Lumières invite tous les publics, le temps d’une soirée, à partager un moment de convivialité et de magie autour de l’un des atouts majeurs de notre région : le patrimoine. Autres informations : Patrimoine, spectacle de feu, cirque, musique et théâtre rythmeront une déambulation dans le parc du château tout au long de la soirée. L’ensemble du château et de son parc seront mis en lumière à la tombée de la nuit pour une soirée féérique. Maisons

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Maisons Autres Lieu Maisons Adresse Ville Maisons lieuville Maisons Departement Calvados

Maisons Maisons Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisons/

Pierres en lumières à Maisons Maisons 2022-05-21 was last modified: by Pierres en lumières à Maisons Maisons Maisons 21 mai 2022 Calvados MAISONS

Maisons Calvados