Pierres en lumières à L’Hôme-Chamondot, 15 mai 2021-15 mai 2021, L'Hôme-Chamondot.

Pierres en lumières à L’Hôme-Chamondot 2021-05-15 21:30:00 21:30:00 – 2021-05-15 23:59:00 23:59:00

L’Hôme-Chamondot Orne

4 sites mis en lumières : à partir de l’église Saint-Martin au bourg (extérieur et intérieur après restauration), Château de Miserai (extérieur), Brasserie du Moulin de Brotz, chapelle (extérieur et intérieur) et colombier (extérieur) du château de Brotz

eric-leys@wanddoo.fr +33 2 33 25 74 91

