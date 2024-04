Pierres en Lumières à l’église Saint Nicolas Malaunay, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières à l’église Saint Nicolas Malaunay Seine-Maritime

A l’occasion de l’inauguration de la mise en lumière de l’église Saint-Nicolas de Malaunay, découvrez la chorale Insième pour un concert exceptionnel. Insième est un chœur de femmes, actif en Normandie depuis 2020 et propose aux influences variées Poulenc côtoie les spirituals, la musique religieuse cohabite avec le traditionnel yiddish, la musique du XVIe siècle précède un répertoire québécois.

A l’issue du spectacle, découvrez l’église sous un nouveau regard avec une mise en lumière intérieure et extérieure qui met en valeur le bâtiment et les vitraux.

Réservation au 02 32 82 55 55

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17 22:30:00

Place de l’Eglise

Malaunay 76770 Seine-Maritime Normandie mairie@malaunay.fr

