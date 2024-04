Pierres en Lumières à l’église Saint Etienne Yquebeuf, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières à l’église Saint Etienne Yquebeuf Seine-Maritime

A découvrir l’église Saint-Etienne mise en lumières et un récital et la Nature Opéra oeuvres lyriques, mélodies et chansons sur le thème de la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:00:00

fin : 2024-05-18 18:30:00

route de l’église

Yquebeuf 76690 Seine-Maritime Normandie malvina.musique@gmail.com

