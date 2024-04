Pierres en Lumières à l’église Notre Dame centre bourg Ménerval, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières à l’église Notre Dame centre bourg Ménerval Seine-Maritime

Concert par le groupe musical local « Four Fun », guitare et voix au sein de l’église qui sera éclairée aux bougies.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 21:00:00

fin : 2024-05-17 22:00:00

centre bourg 1 rue de la Brèche

Ménerval 76220 Seine-Maritime Normandie evlyn.d@orange.fr

