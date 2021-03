Pierres en lumières à Larré, 14 mai 2021-14 mai 2021, Larré.

Pierres en lumières à Larré 2021-05-14 20:30:00 – 2021-05-14 23:30:00

Larré Orne Larré

Illumination de l’église et de son if monumental . Animations : lectures (poèmes, récits, contes et saynètes, présentation artistique et historique des vitraux, mini-concerts etc.

+33 2 33 28 13 10

