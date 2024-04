Pierres en Lumières à la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières à la Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

« Mon émotion naissait, avec et par la lumière »

Exposition d’œuvres photographiques et vidéos issues des collections du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) Normandie jouant avec la lumière de façon tantôt délicate, tantôt dramatique.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18

3 bis, quai de la Batellerie

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie mediation.culturelle@ville-saint-valery-en-caux.fr

