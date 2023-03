Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy Route départementale 1015, 13 mai 2023, Aumale Aumale.

Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy

Venez découvrir ou re-découvrir de façon originale tout l’intérêt historique et la beauté de la chapelle du Cardonnoy

Le weekend des 13 et 14 mai, l’association de sauvegarde du Patrimoine d’Aumale renouvele sa participation à l’animation »Pierres en lumière », à la chapelle du Cardonnoy.

Pendant tout le week-end la chapelle sera ouverte : visite libre ou visite guidées toutes les heures pour découvrir tous les secrets de cet endroit hors du commun.

Vous pourrez également admirer une exposition le samedi après-midi et dimanche.

Le clou du weekend sera incontestablement samedi soir, avec l’illumination de la chapelle par plus de 600 bougies et à 21h un concert par le choeur Célimène.

Horaires :

– Samedi soir : 21h – Illumination et concert

– Samedi et dimanche : 14h – 18h – Expo de peinture « la souffrance » – Visites et découverte du site

Informations : Manuel Hue, Président de l’association de Sauvegarde de l’Eglise d’Aumale et du Patrimoine Local : 06 07 82 56 07

patrimoine.aumale@gmail.com +33 6 07 82 56 07

