Pierres en Lumières à la chapelle du Cardonnoy Aumale, dimanche 19 mai 2024.

Pierres en Lumières à la chapelle du Cardonnoy Aumale Seine-Maritime

Le dimanche 19 et lundi 20 après-midi de 14 à 18h, exposition dans la chapelle Illustrations et photos

* Illustration de Christopher EVANS, né en 1968 dans le Connecticut (USA) et décédé à Paris en 2023, était un illustrateur américain, ayant vécu et travaillé en France de 1991 à 2023.

* Photos de Valentin FOLLIET est né dans les Alpes en 1998, où la grandeur de la nature environnante, son foisonnement et sa diversité ont aiguisé son sens de l’observation tout autant que son besoin d’introspection.

Le dimanche 19 soir à 21H.

Illumination de la chapelle et de ses abords par plus de 800 bougies. Concert par Eric Boyer Concert de chansons françaises à l’accordéon et à la clarinette.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Le Cardonnoy

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie mhh@saverglass.com

L’événement Pierres en Lumières à la chapelle du Cardonnoy Aumale a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité