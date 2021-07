Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy Aumale, 4 septembre 2021, Aumale.

Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy 2021-09-04 – 2021-09-05 Route départementale 1015 Chapelle du Cardonnoy

Aumale Seine-Maritime Aumale

Venez découvrir ou re-découvrir de façon originale tout l’intérêt historique et la beauté de la chapelle du Cardonnoy

Pendant tout le week-end la chapelle sera ouverte : visite libre ou visite guidées toutes les heures pour découvrir tous les secrets de cet endroit hors du commun.

Vous pourrez également admirer les dessins de l’artiste rouennais DIMITRY : “Portraits de mains”. Dessinées au graphite, rehaussées de pastels secs sur papier bleuté. Les mains sont traitées façon ”vieux dessin”(type renaissance) mais alliant une interaction avec des objets contemporains pour révéler leur caractéristique et singularité.

Vous pourrez également découvrir une exposition présentée par la LPO sur la chouette effraie qui peuple le clocher de la chapelle.

Des démonstrations de calligraphie et d’enluminures médiévales, seront au programme, avec la possibilité pour les enfants de découvrir et de s’initier à cet art.

Le clou du Week end sera incontestablement samedi soir, avec l’illumination de la chapelle par plus de 600 bougies et à 21h un concert de harpe donné par Laurence CLERY, professeure de harpe pour le Nouvel Orchestre Philharmonique de Saint André les Vergers, interprète de nombreuses œuvres en solo mais également avec les Chorales à Cœur Joie de Montmorency et la Maîtrise de Reims. Au programme, Hindemith, Camille Saint-Saens, JS Bach….

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Manuel Hue, président de l’association de Sauvegarde de l’Eglise d’Aumale et du Patrimoine Local. 06.07.82.56.07

Toutes ces animations sont gratuites.

