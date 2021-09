Buchy Buchy Buchy, Seine-Maritime Pierres en lumières à Buchy Buchy Buchy Catégories d’évènement: Buchy

Seine-Maritime

Pierres en lumières à Buchy Buchy, 4 septembre 2021, Buchy. Pierres en lumières à Buchy 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 15:00:00

Buchy Seine-Maritime Buchy A l’occasion de Pierres en Lumières, Les Halles de Buchy, la Mairie et le puits communal seront mis en lumière. Les Halles de Buchy datent du XVII ème siècle construites pour abriter le commerce de denrées et marchandises. Le puits communal date probablement de 480 ans. Il a été découvert lors des travaux de voirie en 2010.

Les animations suivantes sont prévues : Samedi 4 septembre :

– A partir de 10 h : Exposition de photos anciennes de Buchy sous la Halle au beurre et chez les commerçants

– 11 h : Visite guidée de Buchy organisée par l’Office de tourisme de Buchy

– 15 h : Fanfare Mona Lisa Klaxon sous Les Halles A l’occasion de Pierres en Lumières, Les Halles de Buchy, la Mairie et le puits communal seront mis en lumière. Les Halles de Buchy datent du XVII ème siècle construites pour abriter le commerce de denrées et marchandises. Le puits communal date… +33 2 35 34 40 25 A l’occasion de Pierres en Lumières, Les Halles de Buchy, la Mairie et le puits communal seront mis en lumière. Les Halles de Buchy datent du XVII ème siècle construites pour abriter le commerce de denrées et marchandises. Le puits communal date probablement de 480 ans. Il a été découvert lors des travaux de voirie en 2010.

Les animations suivantes sont prévues : Samedi 4 septembre :

– A partir de 10 h : Exposition de photos anciennes de Buchy sous la Halle au beurre et chez les commerçants

– 11 h : Visite guidée de Buchy organisée par l’Office de tourisme de Buchy

– 15 h : Fanfare Mona Lisa Klaxon sous Les Halles dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Buchy, Seine-Maritime Autres Lieu Buchy Adresse Ville Buchy lieuville 49.58503#1.3586