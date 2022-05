Pierres en Lumières à Bieville-Beuville Eglise de Biéville, 21 mai 2022, .

Pierres en Lumières à Bieville-Beuville

Eglise de Biéville, le samedi 21 mai à 23:00

Circuit dans Bieville Beuville autour des églises de Biéville et Beuville, du manoir de M. et Mme TROUVE, de l’ancienne école de filles chez Mme VALLEE, et d’autres sites.

Gratuit pour tous

Eglise de Biéville 14068,BIEVILLE-BEUVILLE



2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T01:30:00