Pierres en Lumières 2024 Visite guidée Parking de la Mairie Bouafles, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières 2024 Visite guidée Parking de la Mairie Bouafles Eure

A la lumière des lampions , fournis par l’association, une balade contée d’environ 90 minutes dans le village de Bouafles, permettra d’y retrouver de façon ludique quelques uns des lieux de vie et de mémoire de son patrimoine. Un plan du village et un quizz seront à compléter. A l’issue de la balade une animation lumineuse sera proposée sur la façade de l’église.

Rendez-vous à partir de 19h30 sur le parking de la mairie pour un départ à 20h.

Animation proposée par l’ Association l’Eglise Saint Pierre de Bouafles

Pour plus d’information 07 69 72 82 62 / aespb27@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

Parking de la Mairie 28 La Haute rue

Bouafles 27700 Eure Normandie aespb27@gmail.com

