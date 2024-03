PIERRES EN LUMIERES 2024 Moult-Chicheboville, samedi 18 mai 2024.

Le 18 Mai 20H Concert en la chapelle De Béneauville par le groupe « Gospel Together »

A partir de 22h mise en lumières colorisées des extérieurs et des 287 modillons romans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:59:00

Parking CD 80

Moult-Chicheboville 14370 Calvados Normandie andre.arruego@gmail.com

