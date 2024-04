Pierres en Lumières 2024 Les Andelys, vendredi 17 mai 2024.

Pierres en Lumières 2024 Les Andelys Eure

Vendredi

L’idée de Pierres en lumières est originale révéler aux normands la richesse de leur patrimoine, grâce à des animations nocturnes et magiques dans leurs communes, et leur faire prendre conscience de l’héritage à conserver et à transmettre aux générations futures.

Ensemble, les cinq Départements normands et la Fondation du patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux qui le préservent.

Cette année Pierres en Lumières se déroulera du 17 au 19 mai où il vous sera possible de découvrir flambeaux, créations vidéo, expositions, démonstrations de savoir-faire, balades contées, concerts, spectacles et conférences qui embellissent les trésors historiques et culturels de la Normandie.

Voici les monuments participants à Pierres et Lumières sur le territoire de Seine Normandie Agglomération:

18 mai de 17h30 à 22h

Nuit des Musées

Musée des impressionnisme Giverny

02 32 51 94 65 / contact@mdig.fr

Gratuit

18 mai de 20h à 23h

Visite guidée Découverte ludique de Bouafles

Parking de la mairie, Bouafles

07 69 72 82 62 /aespb27@gmail.com

Gratuit

18 mai de 20h30 à 23h

Conférence Histoire et architecture

Eglise Saint Ouen de Berthenonville, Vexin-sur-Epte

06 42 55 21 53 / ivan.brumpt@orange.fr

Gratuit

18 mai de 21h15 à 22h15

La Fontaine Sainte-Clotilde, entre histoire et légendes

Fontaine Sainte-Clotilde, Les Andelys

02 32 54 96 95 / culture@ville-andelys.fr

Gratuit

Pour plus d’information rendez-vous sur le site internet de Pierres en Lumières https://pierresenlumieres.fr/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Bouagles, Giverny, Les Andelys, Vexin-sur-Epte

Les Andelys 27700 Eure Normandie

L’événement Pierres en Lumières 2024 Les Andelys a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération