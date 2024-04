Pierres en Lumières 2024 La Fontaine Sainte-Clotilde, entre histoire et légendes Rue Sainte-Clotilde Les Andelys, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières 2024 La Fontaine Sainte-Clotilde, entre histoire et légendes Rue Sainte-Clotilde Les Andelys Eure

La soirée Pierres en Lumière , samedi 18 mai aux Andelys, éclairera la Fontaine Sainte Clotilde, entre Histoire et légendes . Avec Catherine Pitel et Philippe Méro vous suivrez les pas de Clotilde, épouse de Clovis, pour visiter l’époque mérovingienne et tisserez le fil de l’Histoire jusqu’à nos jours. La Fontaine Sainte Clotilde de l’eau et des pierres pour nous faire voyager.

Rendez-vous à 21h15 au musée Nicolas Poussin où commencera le spectacle.

Gratuit tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:15:00

fin : 2024-05-18 22:15:00

Rue Sainte-Clotilde Musée Nicolas Poussin

Les Andelys 27700 Eure Normandie culture@ville-andelys.fr

L’événement Pierres en Lumières 2024 La Fontaine Sainte-Clotilde, entre histoire et légendes Les Andelys a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération