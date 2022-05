Pierres en lumières 2022 Manéglise, 21 mai 2022, Manéglise.

Pierres en lumières 2022 Manéglise

2022-05-21 – 2022-05-21

Manéglise Seine-Maritime Manéglise

L’opération Pierres en lumières est née dans l’Orne en 2009. L’événement rayonne désormais à l’échelle régionale : il a conquis la Manche en 2011, le calvados en 2012, la Seine-Maritime et l’Eure en 2015.

Ensemble, les cinq départements normands et la Fondation du patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux qui le préservent.

Le temps d’une soirée, flambeaux, créations vidéo, expositions, démonstrations de savoir-faire, balades contées, concerts, spectacles et conférences embellissent les trésors historiques et culturels de la Normandie.

L’idée de Pierres en lumières est originale : révéler aux normands la richesse de leur patrimoine, grâce à des animations nocturnes et magiques dans leurs communes, et leur faire prendre conscience de l’héritage à conserver et à transmettre aux générations futures.

Ce rendez-vous annuel gratuit est devenu un temps fort entre habitants d’une même commune, autour de l’amour de la pierre et des trésors qu’elle recèle.

L’opération Pierres en lumières est née dans l’Orne en 2009. L’événement rayonne désormais à l’échelle régionale : il a conquis la Manche en 2011, le calvados en 2012, la Seine-Maritime et l’Eure en 2015.

Ensemble, les cinq départements normands et…

L’opération Pierres en lumières est née dans l’Orne en 2009. L’événement rayonne désormais à l’échelle régionale : il a conquis la Manche en 2011, le calvados en 2012, la Seine-Maritime et l’Eure en 2015.

Ensemble, les cinq départements normands et la Fondation du patrimoine apportent leur pierre à l’édifice pour mieux faire connaître notre patrimoine et tous ceux qui le préservent.

Le temps d’une soirée, flambeaux, créations vidéo, expositions, démonstrations de savoir-faire, balades contées, concerts, spectacles et conférences embellissent les trésors historiques et culturels de la Normandie.

L’idée de Pierres en lumières est originale : révéler aux normands la richesse de leur patrimoine, grâce à des animations nocturnes et magiques dans leurs communes, et leur faire prendre conscience de l’héritage à conserver et à transmettre aux générations futures.

Ce rendez-vous annuel gratuit est devenu un temps fort entre habitants d’une même commune, autour de l’amour de la pierre et des trésors qu’elle recèle.

Manéglise

dernière mise à jour : 2022-05-04 par