Gournay-en-Bray Seine-Maritime Gournay-en-Bray Départ de l’Espace Culturel “l’Atelier” à 21h

1er groupe : une ballade gournaisienne à la découverte de son histoire contée par Marjorie de RandoBray.

2e groupe : une promenade sportive en ville à travers son histoire (tenue adaptée et lampes frontales conseillées).

+33 2 32 89 53 80

