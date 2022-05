Pierres en Lumières 2022 – Beaussault Beaussault Beaussault Catégories d’évènement: Beaussault

Seine-Maritime

Pierres en Lumières 2022 – Beaussault Beaussault, 21 mai 2022, Beaussault. Pierres en Lumières 2022 – Beaussault Beaussault

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-22 00:00:00 00:00:00

Beaussault Seine-Maritime Beaussault Illuminations de l’église : intérieur à la bougie et extérieur ; valorisation des vitraux, vierge et l’enfant à la grappe de raisin, poutres guillochées…

Concert de jazz à 21h par le groupe Fresh Jazz Illuminations de l’église : intérieur à la bougie et extérieur ; valorisation des vitraux, vierge et l’enfant à la grappe de raisin, poutres guillochées…

Concert de jazz à 21h par le groupe Fresh Jazz daniel.etienne76@orange.fr +33 6 72 28 44 35 Illuminations de l’église : intérieur à la bougie et extérieur ; valorisation des vitraux, vierge et l’enfant à la grappe de raisin, poutres guillochées…

Concert de jazz à 21h par le groupe Fresh Jazz Beaussault

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

Détails Catégories d’évènement: Beaussault, Seine-Maritime Autres Lieu Beaussault Adresse Ville Beaussault lieuville Beaussault Departement Seine-Maritime

Beaussault Beaussault Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaussault/

Pierres en Lumières 2022 – Beaussault Beaussault 2022-05-21 was last modified: by Pierres en Lumières 2022 – Beaussault Beaussault Beaussault 21 mai 2022 Beaussault seine-maritime

Beaussault Seine-Maritime