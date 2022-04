Pierres en Lumières

2022-05-21 – 2022-05-21 Cheminement lumineux de la Porte aux Dames à la Tour de la Hougue, animation gratuite. CAP Saint-Vaast et la ville de Saint-Vaast-la-Hougue s'associent pour vous proposer un cheminement lumineux au cours duquel seront lus des poésies et des textes en prose relatifs aux tours Vauban de Saint-Vaast.

