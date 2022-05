Pierres en lumières

Pierres en lumières, 21 mai 2022, . Pierres en lumières

2022-05-21 – 2022-05-21 Déambulation son et lumière au travers des ruelles d’Écouché, au parc : Place du Général Warabiot nConcert de Laurent Piquot et de Michel Carreau au Square du 6 juin à Écouché, organisé par la cave du Presbytère. Déambulation son et lumière au travers des ruelles d’Écouché, au parc : Place du Général Warabiot nConcert de Laurent Piquot et de Michel Carreau au Square du 6 juin à Écouché, organisé par la cave du Presbytère. Déambulation son et lumière au travers des ruelles d’Écouché, au parc : Place du Général Warabiot nConcert de Laurent Piquot et de Michel Carreau au Square du 6 juin à Écouché, organisé par la cave du Presbytère. dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville