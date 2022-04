Pierres en lumière Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

2022-05-20 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-22 12:30:00 12:30:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Comme tous les ans, l’Office Culturel participe à la manifestation « Pierres en Lumières ». Cette année, à la tombée de la nuit, venez admirer l’Oratoire Saint-Gaud, récemment restauré, habillé de 1000 lumières. Comme tous les ans, l’Office Culturel participe à la manifestation « Pierres en Lumières ». Cette année, à la tombée de la nuit, venez admirer l’Oratoire Saint-Gaud, récemment restauré, habillé de 1000 lumières. officeculturel@saintpairsurmer.fr +33 2 33 70 60 41 https://saintpairsurmer.fr/ Comme tous les ans, l’Office Culturel participe à la manifestation « Pierres en Lumières ». Cette année, à la tombée de la nuit, venez admirer l’Oratoire Saint-Gaud, récemment restauré, habillé de 1000 lumières. Saint-Pair-sur-Mer

