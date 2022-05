Pierres en lumière Le Hom Le Hom Catégories d’évènement: Calvados

Le Hom Calvados L’église sera ouverte et mise en lumière de 20h à 22h30. Animation musicale à 21h par le Choeur Harcourtois (Gospel, chants sacrés et chansons françaises). Entrée libre.

