8, rue Franche, le samedi 21 mai à 23:30

Illumination des bâtiments de l’Hôtel Particulier Gauquelin des Pallières à l’aide de torches et LED Diffusion de musique classique et piano par intermittence Explications du bâtiment sur place par les propriétaires

Gratuit pour tous

