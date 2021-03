Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Orne, Tourouvre au Perche Pierres en lumière à l’église d’Autheuil Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Pierres en lumière à l’église d’Autheuil, 14 mai 2021-14 mai 2021, Tourouvre au Perche. Pierres en lumière à l’église d’Autheuil 2021-05-14 21:00:00 – 2021-05-14 23:30:00 Église Notre-Dame d’Autheuil Autheuil

Illumination aux bougies de l'intérieur de l'église. A l'extérieur, des torches vous accueilleront . Tout au long de la soirée, visites guidées, petite exposition commentée sur les chapiteaux … autheuilpatrimoine@gmail.com +33 6 70 57 13 19 https://autheuilpatrimoine.fr/

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Église Notre-Dame d'Autheuil Autheuil Ville Tourouvre au Perche