La Roque-Baignard La Roque-Baignard Calvados, La Roque-Baignard Pierres en lumière à la Roque-Baignard La Roque-Baignard La Roque-Baignard Catégories d’évènement: Calvados

La Roque-Baignard

Pierres en lumière à la Roque-Baignard La Roque-Baignard, 18 septembre 2021, La Roque-Baignard. Pierres en lumière à la Roque-Baignard 2021-09-18 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-18

La Roque-Baignard Calvados La Roque-Baignard SUR LA ROUTE de l’église … Tout un programme vous sera proposé : – Concert de l’ensemble de flutes traversières “Contre-ut” de Terre d’Auge

– Lecture d’extraits des mémoires de la doyenne du village,

– Exposition photos “la roque au fil du temps”,

– Départ de la retraite aux flambeaux … au château,

– Arrivée de la retraite aux flambeaux,

– Visite commentée des extérieurs du château (ancienne propriété d’André Gide),

– Verre de l’amitié. SUR LA ROUTE de l’église … Tout un programme vous sera proposé : – Concert de l’ensemble de flutes traversières “Contre-ut” de Terre d’Auge

– Lecture d’extraits des mémoires de la doyenne du village,

– Exposition photos “la roque au fil du… +33 6 12 76 56 93 SUR LA ROUTE de l’église … Tout un programme vous sera proposé : – Concert de l’ensemble de flutes traversières “Contre-ut” de Terre d’Auge

– Lecture d’extraits des mémoires de la doyenne du village,

– Exposition photos “la roque au fil du temps”,

– Départ de la retraite aux flambeaux … au château,

– Arrivée de la retraite aux flambeaux,

– Visite commentée des extérieurs du château (ancienne propriété d’André Gide),

– Verre de l’amitié. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, La Roque-Baignard Autres Lieu La Roque-Baignard Adresse Ville La Roque-Baignard lieuville 49.17871#0.09935