Le départ sera donné à 20h30, ruelle Notre-Dame, pour la balade patrimoniale avec pauses historiques sur le trajet et une inauguration de deux clous en bronze officialisant Bretteville-sur-Odon comme « ville étape ». La soirée se terminera au Domaine de la Baronnie avec une découverte d’une exposition photos et d’un petit concert de Marie Collet. Les anciennes églises paroissiales de Bretteville-sur-Odon sur le Chemin du Mont-Saint-Michel se dévoilent lors d’une balade patrimoniale dans le cadre de l’opération Pierres en lumières. Le départ sera donné à… +33 2 31 29 19 90 http://www.brettevillesurodon.fr/ Les anciennes églises paroissiales de Bretteville-sur-Odon sur le Chemin du Mont-Saint-Michel se dévoilent lors d’une balade patrimoniale dans le cadre de l’opération Pierres en lumières. Le départ sera donné à… Les anciennes églises paroissiales de Bretteville-sur-Odon sur le Chemin du Mont-Saint-Michel se dévoilent lors d’une balade patrimoniale dans le cadre de l’opération Pierres en lumières.

