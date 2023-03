Pierres en Lumères > Scriptorial d’Avranches, 13 mai 2023, Avranches Avranches.

Pierres en Lumères > Scriptorial d’Avranches

Place d’Estouteville Avranches Manche

2023-05-13 18:00:00 18:00:00 – 2023-05-13

Avranches

Manche

Avranches

Ouverture, gratuité et illumination du Scriptorial jusqu’à minuit.

Les élèves de Terminale de l’option Histoire des arts du lycée de Domfront-en-Poiraie se font médiateurs et médiatrices d’un soir. Ils vous invitent à une déambulation d’un musée à l’autre, où ils vous présentent leur coup de cœur. Réservation au 02.33.79.57.00.

Les Pres’killers, troupe d’improvisation théâtrale granvillaise, font escale au Scriptorial. À partir de photographies présentes dans l’exposition temporaires Photographes d’Avranches et choisies par le public, ils n’auront qu’une mission : créer la surprise ! Votez : ils improvisent !

Samedi 13 mai :

Ouverture et gratuité du Scriptorial de 18h à minuit.

> 18h, 18h30 et 19h : visite déambulation avec les élèves du lycée de Domfront-en-Poiraie (départ du Musée d’Art et d’Histoire).

> 20h30 : spectacle d’improvisation théâtrale.

Ouverture, gratuité et illumination du Scriptorial jusqu’à minuit.

Les élèves de Terminale de l’option Histoire des arts du lycée de Domfront-en-Poiraie se font médiateurs et médiatrices d’un soir. Ils vous invitent à une déambulation d’un musée à l’autre, où ils vous présentent leur coup de cœur. Réservation au 02.33.79.57.00.

Les Pres’killers, troupe d’improvisation théâtrale granvillaise, font escale au Scriptorial. À partir de photographies présentes dans l’exposition temporaires Photographes d’Avranches et choisies par le public, ils n’auront qu’une mission : créer la surprise ! Votez : ils improvisent !

Samedi 13 mai :

Ouverture et gratuité du Scriptorial de 18h à minuit.

> 18h, 18h30 et 19h : visite déambulation avec les élèves du lycée de Domfront-en-Poiraie (départ du Musée d’Art et d’Histoire).

> 20h30 : spectacle d’improvisation théâtrale.

accueil-musee@avranches.fr +33 2 33 79 57 00 http://scriptorial.fr/

Avranches

dernière mise à jour : 2023-03-06 par