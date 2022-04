Pierres en Limières > Eglise Saint-Sauveur-de-Bonfossé Saint-Martin-de-Bonfossé Saint-Martin-de-Bonfossé Catégories d’évènement: Manche

Saint-Martin-de-Bonfossé Manche Saint-Martin-de-Bonfossé L’Association Patrimoine Dangy et Bonfossé vous invite à découvrir en lumière, cette charmante église de Saint-Sauveur-de-Bonfossé. Proche du bourg, cette église fut un lieu de pèlerinage important dans le département, le culte de saint Antoine est, encore aujourd’hui, très marqué. Visite libre et illuminations.

Pas de réservation obligatoire.

Renseignements au 02 33 56 03 57.

