CONCERT DE NOËL Pierrerue Pierrerue, 1 décembre 2023, Pierrerue.

Pierrerue,Hérault

Petit chœur de Pierrerue sous la direction d’Angelika Boschetto. Chants traditionnels de Noël.

Entrée libre.

2023-12-09 11:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Pierrerue

Pierrerue 34360 Hérault Occitanie



Small choir of Pierrerue under the direction of Angelika Boschetto. Traditional Christmas songs.

Free entrance

Petit ch?ur de Pierrerue dirigido por Angelika Boschetto. Villancicos tradicionales.

Entrada gratuita

Petit ch?ur de Pierrerue unter der Leitung von Angelika Boschetto. Traditionelle Weihnachtslieder.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN