Pierre,Paule & Paul Henrichemont, 12 mars 2022, Henrichemont.

Pierre,Paule & Paul Henrichemont

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12

Henrichemont Cher Henrichemont

Au départ rien ne prédestinait ce trio à être au-devant de la scène.

Et pourtant ils ont fait le pas, et leur apparition est toujours comme une première fois :

fragile, foudroyante et facécieuse .

Ces trois amis ont une même passion : Chanter l’amour !

Et c’est le plus sincèrement possible, qu’ils vont pratiquer la vocalise à tue tête sur des mélopées et textes débordant d’amour. Le tout accompagné musicalement d’une guitare folk et rythmé de petites percussions et autres sons corporels.

Spectacle humoristique et musical – tout public – Durée 1h15 .

Un univers burlesque à souhait avec des personnages, endimanchés dans leurs chemises jaunes, touchant et beaux !

Cie Colbok

Henrichemont

