Forum des associations Bd Raoul Dautry, 9 septembre 2023, Pierrelatte.

Avec + de 60 exposants ! Ne manquez pas le rassemblement associatif de

l’année sur Pierrelatte !.

2023-09-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Bd Raoul Dautry Halle des sports

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With over 60 exhibitors! Do not miss the associative gathering of

of the year in Pierrelatte!

Con más de 60 expositores No se pierda el encuentro asociativo del año

¡del año en Pierrelatte!

Mit + 60 Ausstellern! Verpassen Sie nicht das Treffen der Vereine des Jahres

des Jahres in Pierrelatte!

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence