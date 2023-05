Fête foraine Place du Champ de Mars, 18 août 2023, Pierrelatte.

Elle revient cette année avec ses gourmandises et ses manèges pour tout âge pendant 5 jours. Petite restauration sur place..

2023-08-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-21 01:00:00. .

Place du Champ de Mars

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It returns this year with its delicacies and rides for all ages during 5 days. Small catering on the spot.

Vuelve este año con sus golosinas y atracciones para todas las edades durante 5 días. Pequeño catering in situ.

Sie kehrt dieses Jahr mit ihren Leckereien und Fahrgeschäften für jedes Alter fünf Tage lang zurück. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence