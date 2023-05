Concert West Side Story 2 Rue du Château, 10 août 2023, Pierrelatte.

West Side Story ? Une musique géniale signée Leonard Bernstein, un film aux 10 oscars entré dans la légende… Les Jets et les Sharks s’affrontent en dansant

dans les rues de Harlem, chantent America, Maria, I Feel Pretty, Tonight….

2023-08-10 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-10 . EUR.

2 Rue du Château Théâtre du Rocher

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



West Side Story ? A brilliant score by Leonard Bernstein, a film with 10 Oscars that has become a legend? The Jets and the Sharks dance against each other

in the streets of Harlem, singing America, Maria, I Feel Pretty, Tonight?

West Side Story ? ¿Una brillante partitura de Leonard Bernstein, una película con 10 Oscar que se ha convertido en leyenda? Los Jets y los Sharks bailan unos contra otros

en las calles de Harlem, cantando America, Maria, I Feel Pretty, Tonight?

West Side Story ? Die geniale Musik von Leonard Bernstein, ein Film mit 10 Oscars, der zur Legende wurde? Die Jets und die Sharks tanzen gegeneinander

durch die Straßen von Harlem, singen America, Maria, I Feel Pretty, Tonight?

