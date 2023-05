Apéro jazz Avenue du Docteur Charles Jaume Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Pierrelatte Apéro jazz Avenue du Docteur Charles Jaume, 9 août 2023, Pierrelatte. Avec le groupe Au Fil des Cordes – jazz – Tango..

Avenue du Docteur Charles Jaume Jardins de la Pastourelle

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the group Au Fil des Cordes – jazz – Tango. Con el grupo Au Fil des Cordes – jazz – Tango. Mit der Gruppe Au Fil des Cordes – Jazz – Tango.

