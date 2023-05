Concert China Moses & son quintet 2 Rue du Château Pierrelatte Catégories d’Évènement: Drôme

Pierrelatte Concert China Moses & son quintet 2 Rue du Château, 9 août 2023, Pierrelatte. Parfum de Jazz avec China Moses (voix) ; Vincent Charrue (piano) ; Josiaah Woodson (guitare, trompette) ; Aurélien Lefebvre (batterie) ; Gabe Durand (basse). Jazz – R&B..

2023-08-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-09 . EUR.

2 Rue du Château Théâtre du Rocher

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Parfum de Jazz with China Moses (voice) ; Vincent Charrue (piano) ; Josiaah Woodson (guitar, trumpet) ; Aurélien Lefebvre (drums) ; Gabe Durand (bass). Jazz – R&B. Parfum de Jazz con China Moses (voz); Vincent Charrue (piano); Josiaah Woodson (guitarra, trompeta); Aurélien Lefebvre (batería); Gabe Durand (bajo). Jazz – R&B. Parfum de Jazz mit China Moses (Gesang); Vincent Charrue (Klavier); Josiaah Woodson (Gitarre, Trompete); Aurélien Lefebvre (Schlagzeug); Gabe Durand (Bass). Jazz – R&B.

