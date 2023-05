Taillade (re)fait le tour du monde Place Xavier Taillade, 26 juillet 2023, Pierrelatte.

En Outre-Mer, avec Souskaïl. Venez danser sur des airs de musique des îles ! Souskaïl vous emmène en voyage le temps d’une soirée, sur des musiques des Antilles aux notes entraînantes. Ambiance garantie !.

2023-07-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-26 22:00:00. .

Place Xavier Taillade

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In Overseas, with Souskaïl. Come and dance to the music of the islands! Souskaïl will take you on a journey for an evening, on music from the West Indies with catchy notes. Atmosphere guaranteed!

En ultramar, con Souskaïl. ¡Venga a bailar al ritmo de la música de las islas! Souskaïl le hará viajar durante una velada, con música de las Antillas y notas animadas. ¡Ambiente garantizado!

In Übersee, mit Souskaïl. Tanzen Sie zu den Klängen der Musik von den Inseln! Souskaïl nimmt Sie einen Abend lang mit auf eine Reise zu Musik von den Antillen mit ihren mitreißenden Noten. Stimmung garantiert!

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence