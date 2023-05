Théâtre : Blanche-Neige 2 rue du château, 8 juillet 2023, Pierrelatte.

Un spectacle de La Scène Enchantée pour petits et grands. Ecrit et mise en scène par Isabelle Gély..

2023-07-08 à 21:45:00 ; fin : 2023-07-08 22:50:00. EUR.

2 rue du château Théâtre du Rocher

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A show by La Scène Enchantée for young and old. Written and directed by Isabelle Gély.

Un espectáculo de La Scène Enchantée para grandes y pequeños. Escrito y dirigido por Isabelle Gély.

Eine Aufführung von La Scène Enchantée für Groß und Klein. Geschrieben und inszeniert von Isabelle Gély.

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence