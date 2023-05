Lire au lac Chemin de Sérignan, 6 juillet 2023, Pierrelatte.

Lire au Lac revient cet été à Pignedoré ! Venez profiter du soleil et des livres en libre consultation avec ce coin lecture en plein air !.

2023-07-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-06 12:00:00. .

Chemin de Sérignan Lac de Pignedoré

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lire au Lac is back this summer in Pignedoré! Come and enjoy the sunshine and the books in free consultation with this outdoor reading corner!

¡Lire au Lac vuelve este verano a Pignedoré! Venga a disfrutar del sol y del libre acceso a los libros en este rincón de lectura al aire libre

Lire au Lac kehrt diesen Sommer nach Pignedoré zurück! Genießen Sie die Sonne und die frei zugänglichen Bücher mit dieser Leseecke im Freien!

Mise à jour le 2023-04-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence