Spectacle Comedia Bonita 7 avenue Maréchal Juin, 1 juillet 2023, .

Réservation à l’Office de tourisme. Par le Duo Bonito. Comedia Bonita, le nouveau spectacle musical du Duo Bonito avec un chien, des chansons, du clown et des claquettes… ou pas !.

2023-07-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-01 18:45:00. .

7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Reservation at the Tourist Office. By the Duo Bonito. Comedia Bonita, the new musical show by Duo Bonito with a dog, songs, clown and tap dancing? or not!

Reserva en la Oficina de Turismo. A cargo del Dúo Bonito. Comedia Bonita, el nuevo espectáculo musical del Dúo Bonito con perro, canciones, payasos y claqué… ¡o no!

Reservierung im Tourismusbüro. Von dem Duo Bonito. Comedia Bonita, das neue Musical des Duo Bonito mit einem Hund, Liedern, Clown und Stepptanz… oder auch nicht!

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence