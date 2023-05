Truck de food Place du Champ de Mars, 24 juin 2023, Pierrelatte.

Soirée jeux en bois avec Lo Ludens. Partagez un bon moment en famille ou entre amis autour de jeux en bois géants ! Retrouvez des jeux familiers de votre enfance format XXL ou découvrez de nombreux jeux insolites aux origines variées..

2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 22:30:00. .

Place du Champ de Mars

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Wooden games evening with Lo Ludens. Share a good time with family or friends around giant wooden games! Find familiar games from your childhood in XXL format or discover many unusual games of various origins.

Tarde de juegos de madera con Lo Ludens. Comparta un buen rato con la familia o los amigos en torno a juegos de madera gigantes Redescubra juegos familiares de su infancia en formato XXL o descubra muchos juegos insólitos de orígenes diversos.

Abend mit Holzspielen mit Lo Ludens. Verbringen Sie einen schönen Moment mit der Familie oder mit Freunden bei riesigen Holzspielen! Finden Sie vertraute Spiele aus Ihrer Kindheit im XXL-Format wieder oder entdecken Sie zahlreiche ungewöhnliche Spiele mit unterschiedlichen Ursprüngen.

