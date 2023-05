Concert du conservatoire Place de l’Eglise, 21 juin 2023, Pierrelatte.

Une des nombreuses animations organisées par la ville. Ensembles & orchestres – Apéritif musical..

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 20:00:00. .

Place de l’Eglise

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



One of the many events organized by the city. Ensembles & orchestras – Musical aperitif.

Uno de los numerosos actos organizados por la ciudad. Conjuntos y orquestas – Aperitivo musical.

Eine von vielen Veranstaltungen, die von der Stadt organisiert werden. Ensembles & Orchester – Musikalischer Aperitif.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence