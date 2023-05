Truck de food 2 rue du château, 20 juin 2023, .

Les food-trucks reviennent avec cette soirée de lancement animée par l’orchestre Mascara ! Retrouvez-les tous samedis du 10 juin au 02 septembre..

2023-06-20 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-20 22:30:00. .

2 rue du château Théâtre du Rocher

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The food-trucks are back with this launching evening animated by the band Mascara! Find them every Saturday from June 10th to September 2nd.

Vuelven los food-trucks con esta fiesta de presentación, ¡organizada por el grupo Mascara! Los encontrarás todos los sábados del 10 de junio al 2 de septiembre.

Die Foodtrucks kehren mit diesem Eröffnungsabend zurück, der von der Band Mascara moderiert wird! Sie sind vom 10. Juni bis zum 2. September jeden Samstag anzutreffen.

Mise à jour le 2023-04-27 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence