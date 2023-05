Truck de food Place du champs, 17 juin 2023, Pierrelatte.

Venez passer une soirée festive sur des airs de musique du Brésil, et Cap-Vert et d’Angola, grâce à ce quintet qui interprète compositions originales et reprises arrangées !.

2023-06-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-17 22:30:00. .

Place du champs

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend a festive evening on the tunes of Brazil, Cape Verde and Angola, thanks to this quintet that interprets original compositions and arranged covers!

Venga a pasar una velada festiva con las melodías de Brasil, Cabo Verde y Angola, gracias a este quinteto que interpreta composiciones originales y versiones arregladas

Verbringen Sie einen festlichen Abend mit Musik aus Brasilien, Kap Verde und Angola, dank dieses Quintetts, das Originalkompositionen und arrangierte Coverversionen interpretiert!

