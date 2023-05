Débat sur la maltraitance animale 185 Chemin des Agriculteurs, 7 mai 2023, Pierrelatte.

Débat avec la participation de Maître Vanessa Canetti (avocate, spécialiste du droit animal), Benoît Thomé (président de l’association Animal Croos), Julien Barastier (référent animalier gendarmerie nationale) et Ianis Limortié, gendarmerie nationale..

2023-05-07 à 14:00:00

185 Chemin des Agriculteurs Le refuge de l’espoir

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Debate with the participation of Maître Vanessa Canetti (lawyer, specialist in animal law), Benoît Thomé (president of the association Animal Croos), Julien Barastier (referent animalier gendarmerie nationale) and Ianis Limortié, gendarmerie nationale.

Debate con la participación de Vanessa Canetti (abogada, especialista en derecho animal), Benoît Thomé (presidente de la asociación Animal Croos), Julien Barastier (referente animal de la gendarmería nacional) e Ianis Limortié, gendarmería nacional.

Debatte mit Beteiligung von Maître Vanessa Canetti (Rechtsanwältin, Spezialistin für Tierrecht), Benoît Thomé (Präsident des Vereins Animal Croos), Julien Barastier (Tierreferent der Gendarmerie nationale) und Ianis Limortié, Gendarmerie nationale.

