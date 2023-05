Soirée Brésilienne Allée des Parfums, 6 mai 2023, .

Soirée brésilienne avec un diner spectacle – danse et animations..

2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

Allée des Parfums Rue de Grasse

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Brazilian evening with a dinner show – dance and animations.

Noche brasileña con cena-espectáculo – baile y entretenimiento.

Brasilianischer Abend mit einer Dinnershow – Tanz und Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence