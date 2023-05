Taillade (re) fait le tour du monde Place Taillade, 3 mai 2023, .

Profitez le temps d’une soirée, d’un concert et de spécialités culinaires autour d’un pays particulier. En mai nous commencerons doucement avec notre voyage avec… la France! Un dépaysement à tous les niveaux!.

2023-05-03 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-03 22:00:00. .

Place Taillade

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy the time of an evening, a concert and culinary specialties around a particular country. In May we will start slowly with our trip to… France! A change of scenery on all levels!

Disfrute de una velada con concierto y especialidades culinarias en torno a un país determinado. En mayo empezaremos poco a poco con nuestro viaje a… ¡Francia! ¡Un cambio de aires a todos los niveles!

Genießen Sie einen Abend, ein Konzert und kulinarische Spezialitäten rund um ein bestimmtes Land. Im Mai beginnen wir ganz langsam mit unserer Reise nach Frankreich! Eine Abwechslung auf allen Ebenen!

