Championnat européen de Boules Carrées Dans les rues de Pierrefort Pierrefort

Championnat européen de Boules Carrées Dans les rues de Pierrefort, 12 août 2023, Pierrefort. 40ème Championnat européen de boules carrées dans les rues de Pierrefort.

2023-08-12 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-12 23:00:00. .

Pierrefort 15230 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



European championship of square boules in the village of Pierrefort 40º Campeonato Europeo de Bochas Cuadradas en las calles de Pierrefort Jährliche Europameisterschaft der viereckigen Boulekugeln im Ort Pierrefort Mise à jour le 2023-04-15 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour

