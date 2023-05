CONCERT : SKANDINAVIA Église Sainte Madeleine, 17 juin 2023, Pierrefitte.

Concert : Skandinavia

Musique nordiques, pièces de Rossini, Mendelssohn, Mozart, Janacek.

Interprétés par le chœur des élèves luthiers et l’orchestre cordes de l’école intercommunale de Musique.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 0 EUR.

Église Sainte Madeleine rue du Mennegerot

Pierrefitte 88270 Vosges Grand Est



Nordic music, pieces by Rossini, Mendelssohn, Mozart, Janacek.

Interpreted by the choir of the students of luthiers and the string orchestra of the intercommunal school of Music.

Concierto: Skandinavia

Música nórdica, piezas de Rossini, Mendelssohn, Mozart, Janacek.

Interpretado por el coro de estudiantes y la orquesta de cuerda de la escuela de música intermunicipal.

Konzert: Skandinavia

Nordische Musik, Stücke von Rossini, Mendelssohn, Mozart und Janacek.

Interpretiert vom Chor der Geigenschüler und dem Streicherorchester der Ecole intercommunale de Musique.

Mise à jour le 2023-05-13 par OT MIRECOURT